Vandaag is het 20 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gehouden. De 200 kilometer lange schaatstocht door Nederland is voor het laatst gehouden op 4 januari 1997. Sindsdien zijn de weersomstandigheden nooit meer goed genoeg geweest. Weerman Frank Deboosere vreest dat er niet onmiddellijk een nieuwe editie van de schaatswedstrijd in zit.