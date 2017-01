Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven enkel in Libië meer mensen in het verkeer. Thailand blijft één van de gevaarlijkste landen om met de auto rond te rijden. Uit datzelfde rapport bleek dat er per jaar gemiddeld 36 doden vielen in het verkeer op 100.000 inwoners. In België zijn dat 6 mensen.

Veel mensen stierven omdat ze te snel reden of omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Ook kwamen veel motorrijders om, omdat ze geen helm droegen. De wetten rond het verplicht dragen daarvan, worden in Thailand niet zorgvuldig toegepast. Ook rijden met een glas te veel op, gebeurt erg vaak.