In het overwegend boeddhistische Myanmar leven naar schatting een miljoen Rohingyamoslims. De Myanmarese regering beschouwt hen als illegale migranten en weigert om hen de Myanmarese nationaliteit te geven, ook al wonen de meesten onder hen al sinds vele generaties in het land. Ze hebben geen toegang tot gezondheidszorg, de arbeidsmarkt of onderwijs. De vervolging van de Rohingya in Myanmar veroorzaakt al langer problemen in de regio. Ook in Indonesië en Maleisië zijn de voorbije jaren vele duizenden vluchtelingen aangekomen.

Eerder deze week ontstond veel ophef over beelden, waarop te zien was hoe agenten enkele dorpsbewoners sloegen en schopten. De Myanmarese autoriteiten openden daarna een onderzoek naar de mishandeling van de bevolkingsgroep.