Gisteren raakte bekend dat ambassadeur Ivan Rogers vervroegd opstapt. De man is een doorwinterde EU-kenner en is nog aangesteld door David Cameron, de voorganger van Theresa May als regeringsleider.

Vorige maand lekte uit dat Rogers heeft gewaarschuwd dat de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Londen en de EU wel eens 10 jaar zouden kunnen aanslepen, en geen 2 jaar, zoals premier May vooropstelt. Allicht was zijn positie onhoudbaar geworden.

"Ministers moeten de onverbloemde en ongemakkelijke waarheid te horen krijgen", schrijft Ivan Rogers nu aan het ambassadepersoneel. Volgens hem kan de Britse regering alleen het beste voor Groot-Brittannië uit de brand slepen als ze de nodige ervaring in de strijd gooit.

Dat laatste is volgens hem niet het geval. "Er is een groot tekort aan onderhandelingservaring in Whitehall (ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen, nvdr)", schrijft hij. Meteen voegt hij eraan toe dat dit bij de Europese Commissie en de Europese Raad niet zo is. "Ik hoop dat jullie elkaar zullen steunen op moeilijke momenten dat jullie onaangename boodschappen moeten brengen aan hen die het moeten horen."

Zijn boodschap geldt als niet mis te verstane kritiek aan het adres van de regering-May en aan minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, een fervent voorstander van de brexit, met behoud van toegang tot de interne Europese markt.