Manson was in de jaren 60 de leider van de sekte "Mansons Family", een soort van commune in de woestijn van Californië bestaande uit jongeren die van huis waren weggelopen of werden verstoten door de maatschappij. Ze werden in 1971 veroordeeld voor de moord op de hoogzwangere actrice en vrouw van regisseur Roman Polanski Sharon Tate en zes anderen tijdens een moordpartij tijdens twee nachten in augustus 1969.

Manson slaagde er zelfs in de gevangenis nog in om volgers aan te trekken. In 2014 kreeg hij de toestemming om te trouwen met de 26-jarige Afton Elaine Burton, maar de huwelijkslicentie verviel nog voordat het huwelijk plaatsvond.

Manson en vier leden van zijn Family werden oorspronkelijk veroordeeld tot de doodstraf, maar die straf werd omgezet tot een levenslange gevangenisstraf. Hij zit sinds 1971 in de gevangenis en komt pas in 2027 in aanmerking voor een vervroegde vrijlating.