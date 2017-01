Paul Ryan: "Ik heb hier dikwijls van gedroomd"

In de Verenigde Staten is het nieuw verkozen parlement voor het eerst samengekomen. Paul Ryan kreeg als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden de voorzittershamer overhandigd. Hij had het over een droom die waarheid is geworden, regeren met een Republikein (Donald Trump) in het Witte Huis én een Republikeinse meerderheid in het parlement.

