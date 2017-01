Het was de bekende Nederlandse strafrechtadvocaat Peter Plasman die met het idee voor de (protest)partij op de proppen kwam. "Je kunt tijdens de verkiezingen thuisblijven of blanco gaan stemmen, maar dan wordt je stem als het ware verdeeld over de partijen waarover je ontevreden bent", zegt hij aan De Volkskrant. "Een proteststem is al helemaal vreemd, want dan kies je voor een partij waarvan je het programma eigenlijk niet ziet zitten."

En dus kwam de man met een partij op de proppen die eigenlijk maar één programmapunt heeft: niets doen. Iets wat u vrij letterlijk mag nemen. Plasman belooft dat ze niets zullen doen in het parlement wanneer de partij verkozen raakt. "Ze" zijn in deze enkele goed uitgekozen mensen die op de lijst zullen staan en die hij honderd procent vertrouwt. "Ik moet zeker weten dat de kandidaten écht niets gaan doen en zich zeker niet gaan afsplitsen."

Aan mogelijke stemmers heeft de nieuwe partij geen gebrek. Bij de vorige verkiezingen is 25,4 procent van de stemgerechtigden thuis gebleven. De kans dat die allemaal voor de Partij van de Niet-Stemmer zullen kiezen, is klein, denkt Plasman. "Je hebt mensen die niet stemmen omdat ze het democratische systeem verwerpen. Anderen zijn op vakantie of helemaal niet met politiek bezig."

Als de partij in de Kamer raakt, verdienen de parlementsleden zo'n 107.000 euro per jaar. Een mooie som om letterlijk niets te doen. "Geld is geen issue voor ons", zegt Plasman, die er verder niets over wil zeggen. "Alles wat ik erover zeg, maakt het alleen maar belangrijker."