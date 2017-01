Zo waren de Republikeinse volksvertegenwoordigers van plan om de macht van de onafhankelijke ethische waakhond van het Congres te kortwieken. Die instelling werd in 2008 opgericht na een aantal corruptieschandalen. De Republikeinse meerderheid wou nu verhinderen dat de regulator nog kon werken op basis van anonieme tips, niet meer zou mogen communiceren met de buitenwereld en onder de controle zou vallen van het Congres.

Dat was niet naar de zin van president elect Donald Trump die in een tweet zijn ongenoegen over de plannen liet blijken. Trump communiceert bij voorkeur via Twitter en dat bleek meteen effect te hebben. "Concentreer jullie op de fiscale hervorming, de gezondheidszorg en alle andere meer belangrijke zaken", luidde het. Tijdens de campagne had Trump beloofd om de corruptie in de politie aan te pakken.

Daarop besloten de Republikeinse verkozenen om de hervorming van het ethisch bureau dan maar te laten voor wat het was. Trump heeft dus al voor zijn ambtsaanvaarding zijn eerste aanvaring met zijn "eigen" Congres gewonnen, maar dat de neuzen bij de regerende partij nu niet in dezelfde richting staan, is nu ook duidelijk.