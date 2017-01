Volgens Trump worden sommige van die auto's nadien ingevoerd in de VS en kost dat banen. In november had GM aangekondigd dat er 2.000 banen zouden verdwijnen, onder meer in een fabriek in Ohio waar de Chevrolet Cruze wordt gebouwd. Volgens GM worden echter alle Chevrolet Cruzes die in de VS verkocht worden, geproduceerd in Ohio.

Vorig jaar bedreigde Trump ook al die andere grote Amerikaanse autobouwer Ford, omdat die van plan is om het kleinere model Focus voortaan in Mexico te produceren. Ford maakt zich echter sterk dat dat geen Amerikaanse banen zou kosten, omdat de fabriek in kwestie twee nieuwe modellen mag bouwen.

Hoe dan ook heeft Ford Motor nu net bekendgemaakt dat het plannen schrapt om een nieuwe fabriek van 1,68 miljard dollar te bouwen in Mexico. In de plaats daarvan zal Ford investeren in de Amerikaanse staat Michigan om er elektrische wagens te bouwen. Dat zou daar 700 nieuwe banen opleveren.