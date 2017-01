Nieuwe Amerikaanse parlement komt voor het eerst samen

De Republikeinen hebben zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat de meerderheid behaald. Het komt er nu op aan om zo snel mogelijk hun verkiezingsbeloftes waar te maken, zoals Obamacare of de zorgwet afschaffen en belastingen verlagen.

