De Maizière wil ook dat mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen, sneller worden teruggestuurd.

Anis Amra had normaal teruggestuurd moeten worden naar zijn geboorteland Tunesië; maar Tunis bleef maar dralen met het afleveren van de nodige documenten. In de tussentijd, ondanks de verdenkingen die er over hem bestonden, was Amra vrij om te gaan en staan waar hij wilde in Duitsland.

Uitwijzingen vallen nu onder de deelstaten, en de minister wil meer coördinatie. Ook vraagt De Maizière nu dat er in de buurt van luchthavens federale "vertrekcentra" zouden komen, waar afgewezen asielzoekers gedurende hun laatste weken of dagen in Duitsland geplaatst zouden kunnen worden.

Tenslotte wil de minister op Europees niveau een "echt massa-inwijkingsmechanisme" dat in staat zou zijn de aanvragen van grote aantallen migranten sneller af te handelen. Voor De Maizière moet een derde land als "veilig" beschouwd worden als er "humane en veilige voorwaarden voor hun opvang" zijn, bijvoorbeeld in faciliteiten waarvoor de EU gedeeltelijk verantwoordelijk zou kunnen zijn.