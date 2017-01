Volgens Turkse media toont de selfie-video de dader terwijl hij wandelt in de buurt van het Taksimplein, pal in het 19e-eeuwse centrum van Istanbul. Koerdische media hadden eerder vandaag ook een naam op de verdachte geplakt, maar daar is nog veel onduidelijkheid over.

De Turkse autoriteiten hebben namelijk nog geen officiële bevestiging van zijn identiteit gegeven. En in de Kirgizische media verscheen een artikel waarin een man met dezelfde naam ontkent dat hij bij de aanslag betrokken is. Hij is bij aankomst in Kirgizië ondervraagd door de autoriteiten.