De rechter oordeelt dat het ontslag onwettig was, maar zei niet dat het ontslag te maken had met de genderidentiteit van de man. Chen kreeg ook niet de excuses waar hij op gehoopt had. Hij kreeg wel een maandloon uitbetaald van 2.000 yuan (ongeveer 280 euro).

"Deze zaak draaide niet om geld", verklaarde Chen aan The Guardian. "Het proces ging over mijn waardigheid, over bewustzijn creëren voor transgenders en andere seksuele minderheden en over anti-discriminatiewetgeving promoten." Hoewel Chen tevreden is met de uitspraak, wil hij toch nog excuses van zijn voormalige werkgever.