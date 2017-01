Berlijn solidair met slachtoffers aanslag Istanbul

De aanslag op een nachtclub in Turkije is vanavond ook in Berlijn herdacht. De Duitse hoofdstad werd twee weken geleden zelf getroffen door een aanslag Toen werd op de Brandenburgse Poort de Duitse en de Berlijnse vlag geprojecteerd. Nu is er uit solidariteit met de slachtoffers in Istanbul de Turkse vlag te zien.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Berlijn solidair met slachtoffers aanslag Istanbul

De aanslag op een nachtclub in Turkije is vanavond ook in Berlijn herdacht. De Duitse hoofdstad werd twee weken geleden zelf getroffen door een aanslag Toen werd op de Brandenburgse Poort de Duitse en de Berlijnse vlag geprojecteerd. Nu is er uit solidariteit met de slachtoffers in Istanbul de Turkse vlag te zien.