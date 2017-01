Het vuur brak uit iets ten zuiden van Valparaiso, in de wijk Laguna Verde, en rukte op naar de zone Playa Ancha. Naast een 100-tal woningen is ook een 50-tal hectare bos in de vlammen opgegaan. 400 mensen moesten worden geëvacueerd.

"Gelukkig vielen er geen doden", aldus viceminister van Binnenlandse Zaken Mahmud Aleuy.

Het vuur, dat werd aangewakkerd door de hoge temperaturen en de hevige wind, is inmiddels onder controle. Een tiental blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet en een honderdtal brandweerlui bestreden het vuur.

In maart 2015 werd nog 600 hectare bos vernield bij een zware bosbrand in Valparaiso. Daarbij viel toen ook één dode. In 2014 kwamen bij een brand op dezelfde locatie 15 mensen om het leven en werden 3.000 woningen vernield.

Valparaiso ligt een 70-tak kilometer ten westen van de hoofdstad Santiago de Chile. De kleurrijke koloniale stad is Unesco-werelderfgoed en was in 1851 de eerste stad in Zuid-Amerika met een vrijwillige brandweer.