Wel zijn er beelden van de schutter genomen door bewakingscamera's, maar die zijn erg vaag. Onze collega in Istanbul Steven Decraene bevestigt nu dat er een selfie van de vermoedelijke dader is die zichzelf zou gefilmd hebben op het bekende Taksimplein in Istanbul.

Hoe de politie aan die beelden geraakt is en wanneer die genomen zijn, is nog niet duidelijk. Wel is er nu een duidelijke foto van de man en dat kan de klopjacht op de schutter vergemakkelijken.

Eerder hadden Turkse media gemeld dat het wellicht gaat om een man uit Centraal-Azië. Hij zou afkomstig zijn uit Kirgizië of Oezbekistan. De aanslag in Istanbul is intussen opgeëist door de terreurgroep IS.

