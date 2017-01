China geteisterd door smog

In China legt aanhoudende smog het weg- en luchtverkeer lam in het noorden en centrum van het land. In Peking is het op een na hoogste waarschuwingsniveau met drie dagen verlengd. De luchtvervuiling in Peking ligt ver boven de internationaal aanbevolen drempel van 300 microgram/m³ fijn stof.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

China geteisterd door smog

In China legt aanhoudende smog het weg- en luchtverkeer lam in het noorden en centrum van het land. In Peking is het op een na hoogste waarschuwingsniveau met drie dagen verlengd. De luchtvervuiling in Peking ligt ver boven de internationaal aanbevolen drempel van 300 microgram/m³ fijn stof.