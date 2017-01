Amerikaanse tweeling, maar wel geboren in verschillend jaar

In de Amerikaanse stad Phoenix is Holly Shay op oudejaarsnacht bevallen van een tweeling. Maar omdat Sawyer tien minuten eerder ter wereld kwam dan zijn broertje Everett, werd de een geboren in 2016 en de andere in 2017.

