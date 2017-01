Van Cumbria bij de Schotse grens tot Cornwall in het zuiden moeten er de komende jaren 200.000 extra huizen bijkomen. Er komen drie nieuwe steden, die elk meer dan 10.000 woningen zullen tellen, en 14 "garden villages", tuindorpen, met ieder 1.500 tot 10.000 woningen.

Er is uitdrukkelijk niet gekozen voor uitbreidingen van bestaand stedelijk gebied, maar voor nieuwe kernen die moeten uitgroeien tot gemeenschappen met eigen voorzieningen en sociaal weefsel. De drie nieuwe steden zijn gepland nabij Aylesbury in Buckinghamshire, Taunton in Somerset en Harlow in Essex. Stuk voor stuk op het platteland, net als de tuindorpen.

Niet zo evident, want een strikte wetgeving maakt het in Engeland bijna onmogelijk om gronden te verkavelen en bestaande woonkernen uit te breiden. Dat de regering nu toch wil overgaan tot stevig bouwen op het Engelse platteland, wordt ook niet zomaar toegejuicht. "Enerzijds klagen de Britten voortdurend over hoe duur wonen wel is, maar anderzijds willen ze niet dat er gebouwd wordt in het groene Engeland", zegt correspondente Lia van Bekhoven van "De wereld vandaag" op Radio 1. "Dat is hier een heilige koe."