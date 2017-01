Moeder slachtoffer Istanbul valt flauw tijdens begrafenis

In de Turkse havenstad Mersin is de 22-jarige politieagent Buruk Yildiz begraven. Hij was een van de eerste slachtoffers van de terreuraanslag tijdens oudejaarsnacht in een nachtclub in Istanbul. Zijn moeder werd overmand door emoties en moest afgevoerd worden.

