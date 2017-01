Hollande is het eerste staatshoofd van een belangrijk land uit de internationale coalitie tegen IS dat een bezoek brengt aan Irak sinds het offensief tegen de terreurgroep in Syrië en Irak goed twee jaar geleden begon. Het bezoek - dat tot op het laatste moment geheim werd gehouden - gebeurt dan ook onder bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen, te meer omdat Bagdad vandaag alweer getroffen werd door een bomaanslag.

In de "groene zone" van de Iraakse hoofdstad - de streng beveiligde politieke wijk - heeft de Franse president een ontmoeting op het programma met drie belangrijke figuren uit de Iraakse politiek: premier Haider al-Abadi (een sjiiet), de Koerdische president Fouad Massoum en de voorzitter van het parlement Salim Al-Joubouri (een soenniet). "Tijdens die gesprekken zal de president wijzen op het belang om de inspanningen voor een duurzame veiligheid voort te zetten ook na het verslaan van IS, en ook op het belang van het samenleven van de verschillende gemeenschappen in een verenigd Irak", aldus het Elysée.

Later op de dag trekt Hollande nog naar Erbil, de hoofdplaats van Iraaks-Koerdistan in het noorden van het land. Daar geven de Franse special forces raad aan de Koerdische peshmerga-strijders in het offensief tegen IS in de stad Mosul. "Strijden tegen het terrorisme in Irak, is ook voorkomen dat er terroristische aanslagen gebeuren op onze bodem", zei Hollande tegenover Franse militairen tijdens het eerste deel van zijn bezoek. "Alles wat bijdraagt aan de heropbouw van Irak, zijn bijkomende elementen die vermijden dat IS actie kan ondernemen op ons grondgebied."