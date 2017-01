Decraene: "Eerste keer dat IS een aanslag in Turkije opeist"

VRT-reporter Decraene is in Istanbul en stelt vast de overheid heel karig is met informatie over de aanslag. De Turkse pers mag overigens niet berichten over details van de aanslag.

