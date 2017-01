Tot vorig jaar doceerde Lagendijk aan een universiteit in Istanbul, maar sinds de mislukte staatsgreep van vorige zomer is hij persona non grata in Turkije wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. "Turkije is in oorlog met zowel IS, de PKK als de Gülen-beweging", stelt hij vast. "Tot nu toe is er steun voor die frontenstrategie, maar ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment de discussie op gang zal komen of er niet naar een politieke oplossing met de PKK moet worden gezocht, want daar is een keuze mogelijk."

"In het gevecht met IS is niet veel keuze mogelijk. Iedereen wil IS aanvallen: Europa, de VS, Rusland, ... Turkije doet hieraan mee, maar is daardoor ook kwetsbaar voor wraakacties."

In dat verband wijst Lagendijk erop dat het Turkse veiligheidsapparaat verzwakt is door de vele arrestaties van vermeende IS-aanhangers die sinds de mislukte staatsgreep zijn gebeurd. "De dreiging neemt toe, maar de expertise is afgenomen. (...) Waarom blijven doorgaan met het arresteren van mensen die aan de Gülen-beweging gelieerd worden. Soms hebben ze er niets mee te maken."

"Al die energie zou beter worden aangewend om op één vijand focussen: IS", vindt Lagendijk.