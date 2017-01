Guterres: "Laat ons van 2017 het jaar van de vrede maken"

De nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept in zijn nieuwjaarsboodschap op tot vrede. De 67-jarige Antonio Guterres volgde in oktober Ban Ki-Moon op. "Laat ons van 2017 het jaar van de vrede maken" zei hij in zijn eerste nieuwjaarstoespraak.

