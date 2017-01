De Wadi Barada-vallei is in handen van de rebellen, en er ligt een bron die het grootste deel van het water voor Damascus levert. Ook gisteren had het regeringsleger er al geprobeerd terrein te veroveren, en nu hebben Syrische vliegtuigen er bombardementen uitgevoerd.

Ook in het noorden van het land, in de buurt van Aleppo hebben Syrische vliegtuigen bombardementen uitgevoerd.

Zaterdagavond hebben de rebellen dan weer enkele dorpen in de provincie Idlib beschoten die in handen zijn van het regime.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat bij de oppositie aanleunt, zijn er sinds het begin van de wapenstilstand vier burgers en negen rebellen gedood bij gevechten.

De rebellen dreigen ermee het bestand op te zeggen als de aanvallen niet stoppen. Het bestand tussen het regeringsleger en de rebellen is eind vorige week tot stand gekomen na bemiddeling van Rusland en Turkije. De terreurgroep IS is nooit bij het bestand betrokken geweest en heeft vandaag nog twee zelfmoordaanslagen tegen het Syrische leger opgeëist in Tartoes.