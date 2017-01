"Het was springen of doodgaan"

Onze verslaggever Steve Decraene sprak met twee Turkse Limburgers die getuigen waren van de schietpartij in dancing Rena in Istanbul. Ze wisten te ontsnapten door te springen van de tweede verdieping van de discotheek in een uitgaansbuurt aan de oevers van de Bosporus.

