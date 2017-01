De politie, de brandweer en de bergwacht hebben de grote middelen ingezet om het vuur te blussen. Dat gaat niet makkelijk want het heeft in het gebied al weken lang niet geregend en al de begroeiing is kurkdroog.

In totaal hebben zo'n 100 manschappen deelgenomen aan de bluswerkzaamheden en er zijn ook zeven blushelikopters ingezet, waarvan er twee uit Oostenrijk komen. De helikopters kunnen water scheppen in het nabijgelegen Walchenmeer.

Bij het invallen van de duisternis hebben de helikopters hun vluchten moeten staken, en morgen zal men bekijken of het nodig is om nog manschappen op de grond in te zetten. In totaal is er zo'n 100 hectare bos en weide in de vlammen opgegaan.