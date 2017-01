Fatih was met twee vrienden uit België naar de discotheek gegaan om er Nieuwjaar te vieren. “Maar een kwartier nadat we waren binnengegaan, hoorden we mannen schieten”, vertelt Fatih. Het is nog onduidelijk of er één of meerdere schutters waren. Fatih zag er zelf maar één. “Toen ik me omdraaide zag ik een man met een zwaar wapen iedereen neerschieten. Toen ben ik weggelopen.”

“Er was echt veel paniek. Iedereen was aan het weglopen. Ik heb wel een paar mensen gezien die waren neergeschoten, maar ik heb niet echt goed kunnen opletten, want het was echt een ramp. We waren gewoon aan het denken hoe we weg moesten geraken.”