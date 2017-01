De Nederlandse omroep NOS meldt dat er in het noorden van het land - in Friesland, Groningen en Drenthe - 40 mensen werden opgepakt. In een Drents dorpje werden er bijvoorbeeld twee inwoners door de oproerpolitie opgepakt toen tientallen jongeren de brandweer belaagde, toen die aan het blussen waren.

In Den Haag werd de politie dan weer met stenen en vuurwerk bekogeld. De politie was ter plaatse gekomen nadat een collega van hen was aangereden door een auto. De agent raakte daarbij zwaargewond. Maar er wordt van uitgegaan dat er bij het ongeluk geen kwaad opzet in het spel was.