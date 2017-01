"De mensen die buitenliepen, liepen over elkaar heen"

Bij een aanval op een nachtclub in Istanbul in Turkije zijn zeker 39 doden gevallen. Ismail Celebi was op het moment van de aanval in een gebouw aan de overkant van de straat. Hij doet zijn verhaal.

