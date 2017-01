De 54-jarige Niyonkuru werd rond 00.45 uur "gedood door een man die gewapend was met een vuurwapen, toen hij op weg was naar zijn woning in Rohero", aldus woordvoerder van de politie Pierre Nkurikiye. Hij voegt nog toe dat na de moord een vrouw werd opgepakt.

Het gaat om de eerste moord tegen een minister in functie sinds Burundi terecht is gekomen in een diepe politieke crisis nadat president Pierre Nkurunziza verkozen werd tot een derde ambtstermijn. De afgelopen maanden was het in het land vrij rustig gebleven.

Sinds het begin van de crisis in april 2015 zijn al minstens 500 mensen om het leven gekomen en zijn al 300.000 mensen op de vlucht geslagen.