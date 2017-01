Gewonden stromen toe aan ziekenhuis Istanbul

In de uren na de aanval op een nachtclub in Istanbul in Turkije was het een komen en gaan van ambulances die gewonden en doden naar de ziekenhuizen brachten.

