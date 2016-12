In hun verklaring zeggen de rebellen ook nog dat het lijkt alsof de regering en de oppositie "twee verschillende versies van het bestandsakkoord" getekend hebben, en dat in een van die versies "een aantal essentiële punten waarover niet te onderhandelen valt" ontbreken. Welke punten dat zijn, werd echter niet gezegd.

De kans is groot dat het gaat om welke rebellengroepen er al dan niet onder het bestand vallen. IS, dat vijanden gemaakt heeft bij alle partijen in het conflict, valt niet onder het bestand en dat lijkt ook geen probleem te zijn. De terreurgroep IS heeft geen coalities gesloten met andere rebellengroepen en handelt alleen in de gebieden in het noorden van Syrië die onder zijn controle staan.

De situatie ligt moeilijker met een andere fundamentalistische rebellengroep, Jabhat Fateh al-Sham, het vroegere Al Nusra-front dat banden heeft met Al Qaeda. Fateh al-Sham is een goed uitgeruste en georganiseerde groep die in de gebieden onder zijn controle staan samenwerkt met andere niet-fundamentalistische rebellengroepen. Die staan meestal veel zwakker en kunnen niet zonder de steun van Fateh al-Sham.

Het Syrische leger heeft gezegd dat Fateh al-Sham niet onder het bestand valt, maar een aantal leiders van rebellengroepen zeggen dat dat wel het geval is. Als het leger Fateh al-Sham en zijn bondgenoten blijft aanvallen, zoals nu het geval is in de Wadi Barada-vallei, bestaat de kans dat die bondgenoten het bestand ook niet meer zullen eerbiedigen. En dan zal het derde bestand van dit jaar in Syrië, net als de twee vorige, geen lang leven beschoren zijn.