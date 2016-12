In drie jaar tijd zijn nu al meer dan een half miljoen vluchtelingen aangekomen in Italië en volgens de regering is dat niet langer houdbaar. Daarom wil Rome nu meer mensen uitwijzen. Sinds begin 2014 zijn er 15.000 migranten uitgewezen.

De Italiaanse overheid is ook niet te spreken over de solidariteit van de andere Europese landen. Volgens een plan van de EU hadden er 40.000 vluchtelingen vanuit Italië naar andere EU-landen moeten overgebracht zijn, maar daarvan zijn slechts 2.654 mensen vertrokken. Een aantal Europese lidstaten weigeren gewoon om die mensen op te nemen.

Het aantal migranten in Italië is gestegen nu Turkije na een akkoord met de EU nauwer toeziet op de grenzen. In Italië komen vooral mensen uit Nigeria, Eritrea, Guinée, Ivoorkust en Gambia aan. Zowat 175.000 vluchtelingen wonen in opvangkampen , dat is acht keer zoveel als in 2013.

Het aantal mensen dat omkomt in gammele bootjes op de Middellandse Zee stijgt ook. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie waren er dat dit jaar meer dan 5.000 en dat ondanks de gestegen aanwezigheid van EU-marineschepen.