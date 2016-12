Volgens dat akkoord zouden er volgend jaar verkiezingen worden gehouden, komt er een overgangsregering geleid door de oppositie en zal president Kabila dan aftreden. De crisis was net begonnen omdat de ambtstermijn van Kabila onlangs afgelopen is en hij grondwettelijk niet opnieuw kandidaat mag zijn. De oppositie had daarom om het ontslag van Kabila gevraagd.

Uit verschillende bronnen heeft onze buitenlandredactie nu vernomen dat het akkoord op het laatste moment dan toch op de klippen gelopen is. Dat zou gebeurd zijn nadat de onderhandelaars van president Kabila op het laatste ogenblik nieuwe eisen op tafel hadden gegooid.

Zo zou er een referendum over een aanpassing van de grondwet moeten komen, waardoor Kabila alsnog een nieuwe ambtstermijn zou kunnen krijgen. Dat was dat niet te pruimen voor de oppositie en daarom zouden de gesprekken afgesprongen zijn.

Hoe dan ook hadden veel waarnemers er vragen bij of het mogelijk zou zijn om voor het einde van volgend jaar verkiezingen te organiseren voor een president, een parlement en provinciebesturen.

Volgens collega Peter Verlinden is het duidelijk dat president Kabila niet van plan is om de macht af te staan en dat hij desnoods de grondwet wil aanpassen. Er is kans op onrust en de voorbije weken zijn daarbij al meer dan honderd doden gevallen. Toch denkt Verlinden dat Kabila die onrust te boven kan komen, want in buurlanden Rwanda en Burundi blijven presidenten ook met succes aan de macht, ondanks de grondwet en ondanks straatprotest.