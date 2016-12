Traditioneel zetten de eilanden(groepen) Tonga, Samoa en Kiritimati als eerste het nieuwe jaar in. Vanuit oostelijke richting zal 2017 zo verder de wereld omarmen.

Het eerste grote land dat aan de beurt komt, is Nieuw-Zeeland. Op het middaguur onze tijd is het daar middernacht. Nog eens twee uur later zal het vuurwerk knallen in de Australische stad Sydney. Voor het eerst zal dat schouwspel ook live via Facebook te volgen zijn.

Het laatste stukje land waar 2017 zijn intrede zal doen, is het (onbewoonde) eiland Baker Island, in de Stille Oceaan ergens tussen Hawaï en Australië. Bij ons zal het het dan al 13 uur op 1 januari 2017 zijn. Op Kiritimati zeggen en schrijven we dan al 2 januari.

Er zijn in totaal 39 tijdszones, en dus zal er ook op 39 verschillende momenten nieuwjaar gevierd worden wereldwijd. U kunt de countdown volgen via de website timeanddate.