Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben de Russen zich gemengd in de recente presidentsverkiezingen door onder meer in te breken in computersystemen van de Democratische Partij. Huidig president Barack Obama kondigde eerder deze week sancties aan en zette Russische diplomaten het land uit.

Maar die sancties komen erg laat en zijn niet voldoende, vindt de Republikein McCain. Hij staat bekend als een van de prominentste hardliners op gebied van buitenlands beleid in Washington. In de hele saga rond de Russische hacking schuwt hij de straffe taal niet. "Wanneer je een land aanvalt, is dat een oorlogsdaad", aldus de oud-presidentskandidaat. "We moeten verzekeren dat Rusland hier een prijs voor betaalt zodanig dat we hen er misschien van kunnen overtuigen om dit soort aanvallen te stoppen op onze democratische fundamenten."

McCain deed die uitspraken in Oekraïne, niet toevallig een land dat geviseerd wordt door Rusland. John McCain is niet de minste: hij is voorzitter van de Wapencommissie van de Amerikaanse senaat. Daar vindt volgende week een hoorzitting plaats over buitenlandse cyberdreigingen tegenover de VS, en de focus zal er liggen op Rusland.

De Republikeinse senator gaat met zijn vraag voor meer sancties en zijn uithaal naar Rusland lijnrecht in tegenover het discours van partijgenoot en toekomstig president Trump. Die liet eerder verstaan dat de VS zich moet concentreren op "belangrijkere zaken" en hij stak de loftrompet af over de Russische president Vladimir Poetin.