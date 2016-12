De school ligt in de staat Kerala, wat de eerste Indiase deelstaat was die een beleid voerde tegen de discriminatie van transgenders. De school zal een inclusieve opvoeding promoten en biedt gratis geslachtsoperaties aan in openbare ziekenhuizen voor de studenten die dat willen.

Ook de leraars in de school zijn transgenders, wat er voor moet zorgen dat de leerlingen zich veilig en aangemoedigd voelen.

India telt naar schatting twee miljoen transgenders, en in 2014 oordeelde het Hooggerechtshof van het land dat ze gelijke rechten hebben. Ze hebben het recht om te trouwen en bezit te erven, en ze komen in aanmerking voor quota's voor jobs en plaatsen in het onderwijs.

Maar in de praktijk zijn beledigingen, uitbuiting en discriminatie nog vaak hun deel. Vele transgenders worden door hun familie verstoten, en vaak weigeren werkgevers hen aan te nemen, zodat ze in de seksindustrie terechtkomen, of moeten bedelen of dansen op huwelijken en andere feesten.