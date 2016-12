In zijn verklaring verwees Poetin ook duidelijk naar de Amerikaanse president-elect Donald Trump, die het vanaf 20 januari voor het zeggen heeft. "Deze pr-stunt gaf Poetin de mogelijkheid om opnieuw een gebaar van goedheid te tonen tegenover Trump. We weten dat Trump betere relaties wil met Rusland en Poetin wil duidelijk dat niets daarvan in de weg komt te staan. Betere relaties openen namelijk de weg naar een afbouw van de economische sancties tegen Rusland. Daarbij is het ook zo dat er over iets meer dan een jaar presidentsverkiezingen zijn in Rusland. Poetin wil in zijn campagne gebruikmaken van enkele geopolitieke successen: vrede in Syrië en betere Amerikaans-Russische betrekkingen. Voor beide successen heeft hij Trump nodig. Maar natuurlijk is Trump nu nog geen president en Obama heeft de laatste weken al laten voelen dat hij zeker niet zal zwijgen."