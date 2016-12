De reporters in kwestie kwamen om nadat ze in een kruisvuur waren beland, of ze werden het slachtoffer van al dan niet gerichte (bom)aanslagen. Journalisten lopen vooral risico in landen die kampen met extremisme, terrorisme, gewapende conflicten of georganiseerde misdaad. Irak en Afghanistan bleken het gevaarlijkst. Daar kwamen in 2016 respectievelijk 15 en 13 reporters om het leven. Mexico vervolledigt de top 3 met 11 gedode mediaprofessionals. Ook Jemen, Guatemala, Syrië, India en Pakistan bleken riskant grondgebied.

Naast de 93 journalisten die om het leven kwamen door geweld, zijn er ook nog eens 29 journalisten omgekomen bij twee grote vliegtuigrampen. Op 29 november kwamen 20 journalisten om bij de vliegtuigcrash in Colombia. Aan boord van dat vliegtuig was ook het Braziliaanse voetbalteam Chapecoense. Op 25 december kwamen nog eens 9 Russische journalisten om het leven toen een vliegtuig neerstortte in de Zwarte Zee. Op dat vliegtuig zaten ook zo goed als alle zangers van het Alexandrov Ensemble.