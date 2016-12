Tegen het einde van maart 2017 zal een aantal winkels en fabriekjes waar ivoor bewerkt wordt, al hun vergunningen moeten inleveren en de deuren sluiten.

China had al eerder aangekondigd dat het de commerciële handel zou stil leggen. Die handel is aanzienlijk, aangezien de grote en steeds rijker wordende middenklasse verzot is op ivoren voorwerpen. Volledige slagtanden worden dan weer gezien als een symbool van rijkdom.

China laat nu nog de handel toe in ivoor die aangekocht is voor 1989, het jaar waarin het verbod op het verhandelen van ivoor van kracht werd van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and Flora (CITES). Verder laat het ook de handel toe in ivoor uit een eenmalige aankoop van een voorraad uit verschillende Afrikaanse landen door Japan en China in 2008, een aankoop die goedgekeurd werd door CITES.

China heeft een hele industrie van ivoorsnijders, die deel uitmaakt van het culturele erfgoed van het land, en de regering zegt dat de ambachtslui aangemoedigd zullen worden om andere activiteiten uit te oefenen, zoals het restaureren van kunstvoorwerpen voor musea.

Mensen die ivoren voorwerpen hebben die ze op legale wijze verworven hebben, zullen een certificaat kunnen aanvragen en de voorwerpen kunnen blijven tonen in tentoonstellingen en musea, zo staat er in de regeringsbeslissing. De verkoop van antieke ivoren voorwerpen, zal "onder strikt toezicht" ook nog toegelaten worden.