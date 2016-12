Op 19 december werd de Russische ambassadeur in Turkije Andrei Karlov doodgeschoten. Hij was onder vuur genomen toen hij een toespraak wou geven in een kunstgalerij. Volgens de Turkse politie is de schutter een gewezen politieman uit Ankara. Over zijn motief is nog niet veel bekend, maar na de moord bleef hij wel slogans roepen waarin hij verwees naar de burgeroorlog in Syrië.

Turkse media mochten na de moord op de ambassadeur alleen maar over officiële persberichten van de Turkse autoriteiten berichten. Maandag ging een rechtbank in Turkije over tot een volledige media-blokkade. Die blokkade blijft van kracht tot het einde van het politie-onderzoek.