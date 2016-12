"Van in het begin hebben we de Russen gezegd dat een terroristische organisatie als de YPG geen plaats heeft in Astana", zei Cavusoglu aan journalisten in de zuidelijke stad Alanya tijdens een live-uitzending op televisie.

"Als de PYD/YPG hun wapens neerleggen en de Syrische territoriale integriteit steunen, kunnen ze opgenomen worden in het raamwerk van een allesomvattende oplossing", zo zei hij.

Woensdag om middernacht plaatselijke tijd is een bestand ingegaan in Syrië dat tot stand is gekomen door toedoen van Rusland en Turkije. Het bestand, dat al her en der geschonden is, wordt gezien als een eerste stap naar vredesgesprekken in Kazachstan.