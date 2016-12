De 59-jarige ambassadeur was als vermist opgegeven door Françoise de Souza Oliveira, zijn echtgenote. Volgens haar was hij afgelopen maandag niet thuisgekomen op hun vakantieadres in Nova Iguaçu, een noordwestelijke voorstad van Rio de Janeiro. Amiridis is gestationeerd in de hoofdstad Brasilia, maar bracht zijn vakantie door in Rio, waar hij in het verleden nog consul-generaal is geweest.

Volgens de Braziliaanse klant O Globo had zijn echtgenote een relatie met Sergio Gomes Moreira Filho, een agent bij de Militaire Politie. Volgens de onderzoekers zou die de moord hebben gepland met twee medeplichtigen.

Nog volgens O Globo is bloed gevonden op een sofa in het huis van de ambassadeur. Dat wijst erop dat hij daar is vermoord, waarna zijn lichaam in een auto is gelegd die in brand is gestoken.

De moordzaak is een zoveelste smet op het blazoen van Rio de Janeiro, dat sowieso al besmeurd is door de hoge criminaliteitscijfers. De buurt waar de auto met het lichaam van Amiridis is gevonden, wordt gecontroleerd door gewapende bendes van gepensioneerde politieagenten en brandweerlieden. Die zetten vaak de bevolking onder druk in hun strijd tegen criminele drugsbendes en kunnen vaak hun gang gaan, omdat ze lokale politici omkopen.