De informaticus Edward Snowden bracht in 2013 de omvang van het Amerikaans elektronisch spionagenetwerk aan het licht. Hij ontvreemdde erg veel "top secret" documenten tijdens zijn werk bij de NSA, een van de meest geheime inlichtingendiensten van de VS die gespecialiseerd is in het onderscheppen van elektronische communicatie. De Amerikaanse overheid wil hem achter de tralies en daarom leeft Snowden nu ondergedoken in Rusland.