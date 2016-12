Enige navraag leert dat de vluchtelingenopvang bij onze oosterburen vandaag veel beter georganiseerd is dan pakweg een jaar geleden. "Vergeet niet dat Duitsland vorig jaar 890.000 vluchtelingen heeft opgevangen", verklaart Karl Kopp van Pro Asyl, de grootste ngo die zich bezighoudt met de vluchtelingenproblematiek in Duitsland. Ter vergelijking: in de eerste elf maanden van dit jaar heeft Duitsland 305.000 vluchtelingen opgenomen.

"Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis was de situatie in sommige opvangcentra zeker als mensonterend te omschrijven. Niet genoeg toiletten, smerige douches, mannen en vrouwen bij elkaar op slaapzalen", zegt radiocorrespondente Judith Van de Hulsbeek. "Toen kwamen er ook verhalen naar buiten over vrouwen die zich onveilig voelden en zelfs aangerand werden."