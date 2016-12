Grieken wrijven zich in de ogen, verkeer in de soep door sneeuw

In het zuiden van Griekenland heeft sneeuw grote verkeersproblemen veroorzaakt. De snelweg naar Noord-Griekenland is tijdelijk gesloten, omdat verschillende vrachtwagens zich in de sneeuw hebben vastgereden.

