De cijfers liegen er dan ook niet om. Volgens het Aviation Safety Network waren er dit jaar wereldwijd 18 civiele vliegtuigongelukken, met 320 doden in totaal. Het enige jaar met minder sterfgevallen in de luchtvaart was 2013 met 265.

De gegevens zijn nog opmerkelijker wanneer de evolutie van het passagiersvervoer in de lucht erbij wordt genomen. In 1970, toen de Wereldbank begon met het volgen van het personenverkeer door de lucht waren er wereldwijd 310 miljoen passagiers die met een commerciële vlucht reisden. In 2016 is dat cijfer opgelopen tot meer dan 3,5 miljard vliegtuigpassagiers.