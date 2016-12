Sinds het ongeluk zakt het waterpeil in het rivierdeel met zo'n 20 centimeter per uur. Rond 9.30 uur stond het al drie meter lager. Het water kan nu niet meer verder zakken.

Een stuw regelt de waterstand in een bepaald gebied. Met een stuw wordt water tegengehouden. Het is een obstakel in het water. In grote rivieren garanderen stuwen vaak dat er een heel jaar een minimaal waterpeil is voor de scheepvaart. Hoe hoger de stuw staat, hoe hoger het waterpeil achter de stuw. Door de scheur in de stuw stroomt het water nu weg.