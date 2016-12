"Het kan me niet meer schelen dat ze me willen doden", zegt hij aan CNN. "Ik wil gewoon de waarheid vertellen en stoppen met liegen." Matobato heeft naar eigen zeggen een 50-tal mensen gedood als lid van Dinhing Dapita Sadya (DDS, Doodseskader van Davao). DDS zou zijn opgericht, gesteund en aangestuurd door Duterte toen hij nog burgemeester was. Het doodseskader zou minstens 1.400 slachtoffers hebben gemaakt, voornamelijk criminelen en politieke rivalen van de burgemeester.

De meeste bevelen kreeg Matobato van zijn oversten, maar de toenmalige burgemeester zelf zou hem ook rechtstreeks de opdracht hebben gegeven voor enkele moorden. Zo is in 1993 een aanslag gepleegd op een kathedraal in de stad. Duterte zou Matobato en zijn collega's expliciet de opdracht hebben gegeven om naar een moskee te trekken en er uit wraak willekeurige moslims te doden.

Op een andere gelegenheid zou Duterte persoonlijk twee volledige magazijnen hebben leeggeschoten op een inspecteur, nadat verkeersagressie was uitgemond in een schietpartij. Begin deze maand heeft Duterte overigens zelf toegegeven dat hij in de periode dat hij burgemeester was van Davao eigenhandig mensen heeft vermoord. De VN riep toen op om een onderzoek te openen.